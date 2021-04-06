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20:22   6 Апреля 2021
Политика

Президент Белоруссии указал на попытки Польши превратить военных преступников в "героев"

Президент Белоруссии указал на попытки Польши превратить военных преступников в "героев"

Власти Польши пытаются выставить "героями" военных преступников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Варшава в июне 2020 года декларировала готовность идти навстречу Минску. Однако затем Польша начала обвинять Белоруссию в фальсификации выборов. Кроме того, Варшава предоставила убежище "беглым предателям и экстремистам".

"Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте", — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости перерегистрировать все белорусские НКО в организации, которые ведут антигосударственную деятельность.

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#польша #белоруссия #лукашенко

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