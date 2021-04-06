Президент Белоруссии указал на попытки Польши превратить военных преступников в "героев"

Власти Польши пытаются выставить "героями" военных преступников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Власти Польши пытаются выставить "героями" военных преступников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Варшава в июне 2020 года декларировала готовность идти навстречу Минску. Однако затем Польша начала обвинять Белоруссию в фальсификации выборов. Кроме того, Варшава предоставила убежище "беглым предателям и экстремистам".

"Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте", — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости перерегистрировать все белорусские НКО в организации, которые ведут антигосударственную деятельность.