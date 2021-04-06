Венгерский политолог парировал слова Дональда Туска фразой из "Служебного романа"

Граждане Венгрии, Италии и Польши встали на правильный путь, отвергнув диктат Европейского союза. Об этом заявил венгерский политолог Миклош Кевехази.

Граждане Венгрии, Италии и Польши встали на правильный путь, отвергнув диктат Европейского союза. Об этом заявил венгерский политолог Миклош Кевехази.

Глава Правительства Венгрии Виктор Орбан встретился со своим коллегой из Польши Матеушем Моравецким и руководителем итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Политики сошлись во мнении, что пора прекращать нелепую политическую практику и диктат со стороны Брюсселя.

Позже руководитель Европейской народной партии Дональд Туск агрессивно высказался по поводу формирования союза Италии, Венгрии и Польши. Он заявил, что стороны сформировали "пропутинский блок" в ЕС.

Миклош Кевехази, комментируя нелепое высказывание европейского представителя, вспомнил цитату секретарши из советского фильма "Служебный роман".

"Хорошие сапоги, надо брать!" — пошутил политолог.

Эксперт считает, если Дональд Туск так негативно отреагировал на итоги прошедшей встречи, значит граждане Венгрии, Польши и Италии ступили на верный путь, пишет "ПолитРоссия".

Как стало известно ранее, в Венгрии планируют ослабить карантинные ограничения, передает RT.