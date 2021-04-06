Масякин покинул пост замглавы министерства здравоохранения Московской области

Заместитель главы министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин решил покинуть занимаемый пост, сообщают СМИ.

Заместитель главы министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин решил покинуть занимаемый пост, сообщают СМИ.

Он оставил работу в региональном ведомстве по собственному желанию. Заявление об увольнении замминистра подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Антон Масякин работал на посту заместителя руководителя министерства примерно два года. Он отвечал за работу управления специализированной медицинской помощи. По информации издания "Вести Подмосковья", это далеко не первый случай увольнения высокопоставленного сотрудника из областного минздрава за последний год.