Ямал назвали образцом для подражания в сфере поддержки малых народов

Ямальскую систему поддержки коренных народов назвали лучшей в стране на форуме малочисленных народов России в Салехарде.

Ямальскую систему поддержки коренных народов назвали лучшей в стране на форуме малочисленных народов России в Салехарде.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что опыт Ямала по взаимодействию с добывающими компаниями представят на федеральном уровне. Практику создания кочевых школ в регионе высоко оценило международное сообщество, отметил Баринов.

Система поддержки коренных народов на Ямале признана образцом для подражания, об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. В России малые народы проживают на территории 28 субъектов, но нигде нет такой развитой инфраструктуры и законодательной базы, заметил Магомедов. Поддержкой коренных народов на Ямале занимаются системно, сообщает телерадиокомпания "Ямал-регион".