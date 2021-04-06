Эксперт по биооружию заявил, что SARS-CoV-2 не мог быть "создан природой"

Версия Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса может быть неверной, так как SARS-CoV-2 вряд ли был "создан природой", заявил микробиолог Игорь Никулин.

Версия Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса может быть неверной, так как SARS-CoV-2 вряд ли был "создан природой", заявил микробиолог Игорь Никулин.

Специалисты ВОЗ исключили версию об искусственном происхождении вируса после экспедиции в Китайский город Ухань, где зафиксировали первый случай заражения SARS-CoV-2. Если возбудитель COVID-19 появился сам по себе, то это является поистине невероятным событием для всего человечества, добавил Никулин.

Большое количество вирусов во всем мире не несет какой-либо опасности для людей, подчеркнул эксперт по биооружию. Распространение коронавируса указывает на возможность появления новых смертельных инфекций. SARS-CoV-2 стал единственным типом, который оказался способен проникать в клетки и поражать организм с большой скоростью. Никулин допустил утечку вируса в ходе лабораторных испытаний.