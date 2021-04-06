Труп ребенка в пакете от мусора нашли у заброшки в Челябинской области

Полиция устанавливает причину смерти ребенка, труп которого нашли у заброшенного дома под Челябинском, а также выясняет, кто является матерью девочки.

Полиция устанавливает причину смерти ребенка, труп которого нашли у заброшенного дома под Челябинском, а также выясняет, кто является матерью девочки.

Жители поселка Мирный в Красноармейском районе Челябинской области нашли неподалеку от заброшенного дома тело младенца. Они сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли труп девочки, который был завернут в футболку и кофту и лежал в мусорном пакете. По данным стражей правопорядка, на теле ребенка не было следов насильственной смерти. Однако точные причины смерти девочки будут установлены после экспертизы.

Сейчас полицейские устанавливают личность матери ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.