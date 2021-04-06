Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:38   6 Апреля 2021
Политика

Губернатор Подмосковья пообещал жителям Щелково не строить ТЦ на месте сквера

Губернатор Подмосковья пообещал жителям Щелково не строить ТЦ на месте сквера

Власти Подмосковья не допустят, чтобы на месте детской площадки в Щелково появился торговый центр. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании.

По словам главы Подмосковья, "нелепое время", когда такие важные места заменяли торговыми площадками, прошло.

"Уважаемые главы, в скверах мы не будем вырубать деревья и строить торговые центры. Если это нелепое время и было, то оно прошло. Поэтому прошу вас при принятии решений крайне взвешенно подходить к развитию территорий", — приводит слова губернатора сайт 360tv.ru.

Андрей Воробьев добавил, что парки и скверы в области продолжат благоустраивать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воробьев #щелково #подмосковье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров