Губернатор Подмосковья пообещал жителям Щелково не строить ТЦ на месте сквера

Власти Подмосковья не допустят, чтобы на месте детской площадки в Щелково появился торговый центр. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании.

Власти Подмосковья не допустят, чтобы на месте детской площадки в Щелково появился торговый центр. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании.

По словам главы Подмосковья, "нелепое время", когда такие важные места заменяли торговыми площадками, прошло.

"Уважаемые главы, в скверах мы не будем вырубать деревья и строить торговые центры. Если это нелепое время и было, то оно прошло. Поэтому прошу вас при принятии решений крайне взвешенно подходить к развитию территорий", — приводит слова губернатора сайт 360tv.ru.

Андрей Воробьев добавил, что парки и скверы в области продолжат благоустраивать.