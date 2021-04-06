ВВС США признались в провале испытаний гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты провалили летные испытания гиперзвукового оружия. Об этом сообщили представители Военно-воздушных сил США в своем заявлении.

Соединенные Штаты провалили летные испытания гиперзвукового оружия. Об этом сообщили представители Военно-воздушных сил США в своем заявлении.

Согласно имеющейся информации, ВВС США потерпели неудачу во время запуска вооружения.

"В ходе первого летного испытания 5 апреля из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", — указали американские военные.

В прошлом году стало известно, что профильные институты ВС США ведут разработку гиперзвукового оружия в нескольких направлениях. Вашингтон был намерен создать вооружение для неядерного быстрого удара, оружие для дальнего действия и системы быстрого реагирования воздушного базирования.