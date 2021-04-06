Украинский социолог рассказал, что нужно Киеву от конфликта на Донбассе

Украинская власть высоко подняла ставки и не оставит Донбасс в покое, полагает эксперт.

Украинская власть высоко подняла ставки и желает добиться выгодных для себя результатов в конфликте на Донбассе, рассказал социолог Евгений Копатько. Киев хочет пересмотреть минские соглашения в пользу Украины, либо вернуть часть территорий Донбасса, получить «символический ресурс» и заставить Россию пойти на уступки, полагает он.

«Третий вариант — выйти на границу и добиться какого-то серьезного для себя результата. Но здесь Украина становится заложником других обстоятельств: те люди, которые сейчас поддерживают украинскую власть, требуют от нее результатов. Эти результаты могут быть либо политические, либо военные. Отрицательные результаты — коллапс власти», — отметил Копатько на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

2 апреля состоялся почти часовой телефонный разговор президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Украины заверил американского лидера в готовности реформировать страну и напомнил о «решающем значении» партнерства Киева с Вашингтоном. Байден же вновь озвучил намерение «поддерживать суверенитет» Украины.

По мнению Копатько, не Зеленский добился разговора с Байденом, а Белый дом «снизошел» до того, чтобы вести переговоры с Киевом в нужном для него ключе. При этом о своей выгоде Америка, как водится, не забывает, подчеркнул социолог.

«В данном случае Америка решает свою ключевую задачу: Украина находится под внешним управлением, она очень сильно зависит от США. Поэтому Штаты модерируют повестку сейчас — это ключевой фактор, который влияет на ситуацию на Украине», — заключил Копатько.

Ранее отказ украинской делегации трехсторонней контактной группы (ТКГ) ехать в Минск из-за «влияния России на Белоруссию» оценил кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.