Разрыв связей с Россией привел к деградации портов Латвии. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Разрыв связей с Россией привел к деградации портов Латвии. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее зампред Вентспилсского порта Гиртс Валдис Кристовскис призвал Евросоюз наложить на РФ экологические пошлины. Выводя грузопотоки из Латвии, Россия вредит европейской логистике и повышает выбросы СО2, объяснил он.

Мнение Кристовскиса указывает на транспортный кризис в Латвии. Оборот местных портов падает, а убытки железнодорожной отрасли растут. Потому "Латвийская железная дорога" приняла решение продать 4300 тонн металлолома, включая рельсы, пишет ФБА "Экономика сегодня".

"Прибалтийская экономика здорово деградирует: она серьезно зависит от региональной торговли", — подчеркнул Оленченко.

Сегодня Россия еще продолжает использовать Рижский порт и инфраструктуру Эстонии для грузоперевозок. Но как только строительство новых терминалов в Усть-Луге завершится, взаимодействие с Прибалтикой ограничится разовыми контрактами отдельных поставщиков, прогнозирует эксперт.

В итоге антироссийская политика прибалтов оборачивается против них: вместо того, чтобы быть посредником между РФ и ЕС, там создают европейскую окраину. Такая политико-экономическая модель не имеет перспектив, что заметно по истории с портами.