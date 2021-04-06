Полиция освободила всех задержанных во Владимирской области журналистов CNN

Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил на своей странице в Twitter, что все сотрудники телеканала, задержанные у ИК-2, выпущены из отдела полиции.

Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил на своей странице в Twitter, что все сотрудники телеканала, задержанные у ИК-2, выпущены из отдела полиции.

Причина задержания кроется в отказе журналистов освободить проезжую часть по просьбе сотрудников правоохранительных органов. Также корреспонденты не предъявили свои аккредитационные карты, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Всего в отделение полиции было доставлено девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в городе Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный.