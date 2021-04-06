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19:08   6 Апреля 2021
Экономика

Чемезов станет новым председателем Объединенной авиастроительной корпорации

Чемезов станет новым председателем Объединенной авиастроительной корпорации

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации возглавит Сергей Чемезов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов станет главой ОАК. Об этом стало известно 18 марта. Приход нового председателя означает прекращение курирования проекта Анатолием Сердюковым. Об этом пишет "Интерфакс".

"С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", — объяснил Чемезов свои намерения.

Предполагается, что руководство под предводительством Чемезова позволит обеспечить стабильность всех рабочих процессов в Объединенной авиастроительной корпорации. Предыдущий куратор ОАК Анатолий Сердюков займется вопросами импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России".

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#сердюков #чемезов #оак #объединенная авиастроительная корпорация

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