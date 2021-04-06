Сотрудники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основателем которого является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, разбираются в гибели гражданки Британии Сары Эверард.

Сотрудники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основателем которого является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, разбираются в гибели гражданки Британии Сары Эверард.

Информацию об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Подозреваемым в убийстве является лондонский полицейский.

Инцидент произошел 3 марта в районе Клэпхэм в Лондоне. Британка возвращалась домой от знакомого, но по дороге ее похитили. Через неделю тело Сары Эверард было найдено в графстве Кент под Лондоном. Главным подозреваемым по делу о похищении и убийстве стал 48-летний сотрудник Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции Уэйн Кузенс.

Убийство женщины взволновало весь Лондон, делом заинтересовались правозащитные организации. Российский Фонд борьбы с репрессиями также обеспокоен произошедшим. Инициативная группа организации обратилась за разъяснениями к властям страны, в том числе к британскому премьеру Борису Джонсону. По мнению сотрудников Фонда, убийство Эверард — исключительный пример насилия со стороны полицейских.