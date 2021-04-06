«США подошли близко к России»: социолог предупредил о военных НАТО на Украине

Эскалация конфликта на Донбассе рискует привести к неприятным для России последствиям.

Эскалация конфликта на Донбассе рискует привести к весьма неприятным для России последствиям: военные США могут закрепиться на территории Украины, предупреждает украинский социолог Евгений Копатько.

Президент США Джо Байден 2 апреля почти час беседовал по телефону с президентом страны Владимиром Зеленским: украинский лидер заверил американского коллегу в готовности «реформировать Украину» и отметил, что партнерство с Вашингтоном для Киева имеет «решающее значение». Байден в свою очередь подтвердил «поддержку суверенитета» Украины.

По словам эксперта, самые нереалистичные геополитические сценарии воплощаются в жизнь: например, раньше возможность вооруженного конфликта на востоке Украины была за гранью фантастики, но семь лет назад это стало реальностью. Таким образом не исключено, что в ближайшее время Североатлантический альянс надолго «осядет» в соседней стране.

«В Очакове уже строится военная база, там прямое американское присутствие есть. Британцы активизировались на украинской территории. Думаю, заход США на Украину это вопрос времени. Если не НАТО, то ключевые игроки, которые входят в блок НАТО, вполне могут закрепиться на Украине. Полагаю, Америка как никогда близко подошла к границам Российской Федерации», — отметил социолог на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

6 апреля Зеленский во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что только вступление Украины в Североатлантический альянс поможет завершить конфликт в Донбассе. При этом Киев выражает недовольство форматом мирных переговоров в Минске и все чаще заявляет о возможном отказе от участия во встречах трехсторонней контактной группы в Белоруссии. Подробнее читайте в нашей статье.