Житель Сочи устроил "шашлычную" на балконе 18-го этажа своей квартиры

Мужчина разжег огонь на балконе и решил пожарить шашлык. В отношении безответственного гражданина составили протокол, ему грозит штраф.

Мужчина разжег огонь на балконе и решил пожарить шашлык. В отношении безответственного гражданина составили протокол, ему грозит штраф.

Жители Сочи засняли на камеры телефонов как их сосед на балконе решил пожарить шашлык. Он установил мангал и зажег огонь. С балкона любителя жареного мяса летели искры во все стороны. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

Инспектор отдела надзора и профилактической работы составил на злоумышленника протокол по статье КоАП. Теперь ему грозит штраф до четырех тысяч рубелей. В МЧС напомнили, что закон запрещает разжигать открытый огонь на балконах, в номерах гостиниц, а также в комнатах общежитий.