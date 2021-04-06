Полиция Пушкина начала поиск женщины, приготовившей яичницу на Вечном огне

Сотрудники правоохранительных органов Московской области начали проверку по факту приготовления пиши на мемориале

Сотрудники правоохранительных органов Московской области начали проверку по факту приготовления пиши на мемориале

По предварительным данным, виновница события пришла к мемориалу "Скорбящая мать", который располагается в центре Пушкина и, достав сковородку, начала готовить еду, сообщают СМИ. Очевидец снял происходящее на камеру и выразил негодование по поводу действий женщины.

"На священном огне жарит яичницу на сковородке", — заметил он.

Полицейские уже начали поиск злоумышленницы. После выяснения всех обстоятельств инцидента они примут процессуальное решение.