Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:40   6 Апреля 2021
Весь мир

Британцы разразились шутками в английском стиле под статьей о «Посейдоне»

Британцы разразились шутками в английском стиле под статьей о «Посейдоне»

Читатели британского издания Daily Express скептически и насмешливо реагируют на публикации, в которых им рассказывают о «реальных опасениях» России по поводу растущих возможностей армии Великобритании.

Так британцы с юмором прокомментировали очередную статью таблоида, повествующую о том, как Россия усиливает военное присутствие в арктическом регионе. По словам автора, Россия делает ставку на свой стратегический подводный беспилотник «Посейдон», позволяющий ей вызвать «радиоактивное цунами» у берегов противника. В статье также отмечается, что страны НАТО испытывают из-за российского «Посейдона» серьезное беспокойство, особенно это касается Соединенных Штатов Америки, чьи крупнейшие города находятся как раз на берегах океанов.

У читателей Daily Express статья вызвала большой интерес, и в комментариях одни из них принялись рассуждать о том, чем Британия может ответить на новейшее российское оружие, на что другие поспешили сравнить военную мощь России и Великобритании, и ответить, что это сравнение отнюдь не в пользу Соединенного Королевства.

В частности, пользователь под ником DaemonStorm считает, что если «Россия разозлится» и решится применить против Великобритании одно из своих с современных ядерных вооружений, королевская армия должна не раздумывая «ее разбомбить».

«Мы знаем, что русским все равно, так почему это должно заботить нас?», подчеркивает DaemonStorm.

Британцы разразились шутками в английском стиле под статьей о «Посейдоне»

Однако пользователь KarmaRequired считает такое предложение просто смешным. По его словам, если бы Россия решила атаковать Британию, от той осталась бы лишь яма, заполненная морской водой, и британцы уже ничем не смогли бы отплатить за нападение, так как просто прекратили бы свое существование. Также он призвал соотечественников быть реалистами и не забывать, что для Британии врагом является не Россия, а Китай.

«Получается, что это Россия движется к границам США, а не американцы строят базы у границ России. Мне казалось, что все наоборот. Как будто это Россия является агрессором, а 29 американских военных баз у ее границ просто не имеют значения», — рассуждает Roman999.

Британцы разразились шутками в английском стиле под статьей о «Посейдоне»

Еще один читатель под ником john.johney перечисляет, с кем Великобритании придется сразиться в случае третьей мировой войны – сначала им придется пережит устроенное русскими радиоактивное цунами, потом вступить в войну с Китаем, затем  с Ираном, и наконец с Северной Кореей. При чем он отмечает, что, читая этот перечень противников, можно предположить, что западные страны являются самыми мирными на планете.

Но при этом john.johney напоминает, что именно западные страны, а вовсе не те, кого они называют своими противниками, воюют почти непрерывно с момента образования США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #великобритания #сми #цунами #третья мировая война #посейдон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров