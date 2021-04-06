Британцы разразились шутками в английском стиле под статьей о «Посейдоне»

Читатели британского издания Daily Express скептически и насмешливо реагируют на публикации, в которых им рассказывают о «реальных опасениях» России по поводу растущих возможностей армии Великобритании.

Читатели британского издания Daily Express скептически и насмешливо реагируют на публикации, в которых им рассказывают о «реальных опасениях» России по поводу растущих возможностей армии Великобритании.

Так британцы с юмором прокомментировали очередную статью таблоида, повествующую о том, как Россия усиливает военное присутствие в арктическом регионе. По словам автора, Россия делает ставку на свой стратегический подводный беспилотник «Посейдон», позволяющий ей вызвать «радиоактивное цунами» у берегов противника. В статье также отмечается, что страны НАТО испытывают из-за российского «Посейдона» серьезное беспокойство, особенно это касается Соединенных Штатов Америки, чьи крупнейшие города находятся как раз на берегах океанов.

У читателей Daily Express статья вызвала большой интерес, и в комментариях одни из них принялись рассуждать о том, чем Британия может ответить на новейшее российское оружие, на что другие поспешили сравнить военную мощь России и Великобритании, и ответить, что это сравнение отнюдь не в пользу Соединенного Королевства.

В частности, пользователь под ником DaemonStorm считает, что если «Россия разозлится» и решится применить против Великобритании одно из своих с современных ядерных вооружений, королевская армия должна не раздумывая «ее разбомбить».

«Мы знаем, что русским все равно, так почему это должно заботить нас?», подчеркивает DaemonStorm.

Однако пользователь KarmaRequired считает такое предложение просто смешным. По его словам, если бы Россия решила атаковать Британию, от той осталась бы лишь яма, заполненная морской водой, и британцы уже ничем не смогли бы отплатить за нападение, так как просто прекратили бы свое существование. Также он призвал соотечественников быть реалистами и не забывать, что для Британии врагом является не Россия, а Китай.

«Получается, что это Россия движется к границам США, а не американцы строят базы у границ России. Мне казалось, что все наоборот. Как будто это Россия является агрессором, а 29 американских военных баз у ее границ просто не имеют значения», — рассуждает Roman999.

Еще один читатель под ником john.johney перечисляет, с кем Великобритании придется сразиться в случае третьей мировой войны – сначала им придется пережит устроенное русскими радиоактивное цунами, потом вступить в войну с Китаем, затем с Ираном, и наконец с Северной Кореей. При чем он отмечает, что, читая этот перечень противников, можно предположить, что западные страны являются самыми мирными на планете.

Но при этом john.johney напоминает, что именно западные страны, а вовсе не те, кого они называют своими противниками, воюют почти непрерывно с момента образования США.