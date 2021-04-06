Паром с автомобилями отправился в свободное плавание в Астраханской области

Сотрудники экстренных служб спасают людей, оставшихся на пароме в Енотаевском районе. Судно начало уносить течением из-за сильного ветра.

Сотрудники экстренных служб спасают людей, оставшихся на пароме в Енотаевском районе. Судно начало уносить течением из-за сильного ветра.

Паромная переправа через Волгу возле села Замьяны перестала работать из-за ЧП, сообщает пресс-служба МЧС по региону. По данным ведомства, сильный порыв ветра привел к обрыву троса, в результате чего паром направился вниз по течению и проплыл пять километров.

В момент происшествия на борту находились девять автомобилей и десять человек. Для участия в спасательной операции была привлечена специальная техника. Информация о пострадавших пока не поступала.