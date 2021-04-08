Экс-глава Кемеровской области Тулеев заставлял чиновников изображать йети

Таким образом глава региона пытался привлечь туристов.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в своем Instagram, что подогревал интерес к горнолыжному туризму в регионе тем, что заставлял местных чиновников переодеваться в снежного человека.

По его словам, с 2010 года на горнолыжном курорте Горной Шории появился новый праздник — День снежного человека, который приурочили к открытию сезона. Был учрежден приз в миллион рублей. Победителю необходимо было найти йети. Когда интерес к конкурсу начал затухать, губернатор попросил главу Таштагольского района Владимира Макуту «взбодрить народ».

«Люди поехали — до одного миллиона человек в год, — это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить — покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь», — рассказал Тулеев.

Тулееев отметил, что интерес к йети действительно возрос, но как именно «выкручивался Макута» — он не знает.

«Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь», — написал экс-губернатор в своем аккаунте.

Экс-губернатор Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года и досрочно покинул пост в после трагичного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек в 2018 году.