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19:20   6 Апреля 2021
Россия

Не гриб, а вождь. Коммунисты запишут в «Черную книгу» всех обидчиков Ленина

Не гриб, а вождь. Коммунисты запишут в «Черную книгу» всех обидчиков Ленина

В России издадут «Черную книгу преступлений и оскорблений в адрес великого Ленина». В ней будут собраны воедино все случаи осквернения вождя мирового пролетариата, начиная с 1991 года, — от сноса памятников до нашумевшего телевизионного сюжета покойного музыканта-авангардиста Сергея Курехина «Ленин — гриб».

Главная цель исследования — выявить сотни лиц, ответственных за эти «преступления». После этого книгу передадут в распоряжение правоохранительных органов для проведения крупного и открытого судебного процесса.

Авторами инициативы стали «Коммунисты России». «Политика Сегодня» выяснила подробности у исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Нешуточные происшествия

Сносить советские монументы в России начали за год до распада СССР. За время перестройки на территории страны было уничтожено свыше 5 тысяч памятников, из которых больше всего «досталось» именно Владимиру Ленину. Если в 1991 году ему было установлено 18 тысяч монументов, то уже сегодня их насчитывается всего лишь 6 тысяч.

Впишут в историю. «Коммунисты России» издадут «Черную книгу» преступлений против Ленина

Первый случай с оскорблением памятника вождю произошел одним майским днем в 1991 году в райцентре Тверской области, рассказывает Малинкович. Тогда на центральной площади города Старица мужчина взорвал самодельную бомбу прямо у постамента. Кроме самого Ленина, никто не пострадал.

В дальнейшем самодельные взрывные устройства при уничтожении памятников Ульянову стали настоящим «мейнстримом». Так, например, в декабре 1993 года во Владикавказе в результате мощного взрыва упала и раскололась 4-метровая фигура Ленина.

Традиция сохранилась и в нулевых. День смеха 2009 года петербуржцам запомнился отнюдь нешуточным происшествием. Около четырех утра площадь возле Финляндского вокзала сотряс взрыв. Заложенное между ногами Владимира Ильича СВУ мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте образовало огромную дыру в его плаще. Виновника случившегося так и не нашли.

Впишут в историю. «Коммунисты России» издадут «Черную книгу» преступлений против Ленина

«Мы сейчас достигли важного этапа. Установили первый факт вандализма против памятника Ленину на территории СССР в Тверской области и последний — недавний демонтаж памятника Ленину в Белгороде. Там были массовые возмущения населения. Большой объем в книге займет все аналогичное, что происходит на Украине и других республиках», — объяснил Малинкович.

Год работы

Впрочем, установить конкретные личности спустя столько лет не так-то просто. Для этого «Коммунисты России» назначили в 78 регионах страны по одному ответственному человеку за сбор необходимых данных. При этом «преступлениями» будут считаться не только случаи демонтажа памятников, но и, например, оскорбительные публичные высказывания, объясняет собеседник издания.

Впишут в историю. «Коммунисты России» издадут «Черную книгу» преступлений против Ленина

«Сюда войдут призывы к перезахоронению и разрушению Мавзолея, в том числе, призывы Жириновского. Любые огульные обвинения в том, что Ленин был якобы шпионом, бездоказательные обвинения в его адрес, как личности, мол, он был болен венерическими заболеваниями. Или, например, изготовление торта в виде Ленина, утверждение хоть и покойного, но известного музыканта Курехина в том, что Ленин — гриб или Ленин — девочка. С одной стороны смешно, но сейчас молодежь не понимает, что шутка, а что — нет», — заявил коммунист.

Единственное, что принимается партией, так это здравая критика в адрес Ленина как политической фигуры. По словам Малинковича, разделять коммунистические взгляды или нет — дело каждого человека.

Впишут в историю. «Коммунисты России» издадут «Черную книгу» преступлений против Ленина

По оценкам специалистов, сбор сведений всех противоправных действий против советского вождя займет целый год. Готовое исследование в 700-800 страниц коммунисты планируют представить 22 апреля 2022 года на съезде партии в Москве.

«Мы планируем перевести книгу на иностранные языки, чтобы передать ее в распоряжение ООН и ЮНЕСКО. Последняя рассматривает такие случаи в контексте уничтожения культурного наследия. Один из наших специалистов сравнивает демонтаж памятников Ленина с акциями движения "Талибан" [запрещено в РФ] в Афганистане, когда они уничтожали следы древних культур. Мы надеемся, что ЮНЕСКО проявит интерес, потому что они неоднократно объявляли год Ленина», — не сомневается Малинкович.

Впишут в историю. «Коммунисты России» издадут «Черную книгу» преступлений против Ленина

Впрочем, особого интереса «Коммунисты России» ожидают и от правоохранительных органов, для которых данная книга может стать документальным подтверждением совершенных преступлений. По словам Малинковича, среди провинившихся есть многие, кто всячески пытается скрыть свою причастность к этому.

«Дальше пусть с ними правоохранительные органы работают, хотя мы знаем, что отношение к этому у них иногда спустя рукава. Но мы возмущены этими действиями, поэтому и назвали книгу “Черной”. Это обыкновенная практика — есть “Черная книга фашизма”, преступлений империализма. У нас такая», — объяснил собеседник агентства.

Малинкович подытожил, что будущее произведение не предназначено для коммерческого использования в обычных магазинах. Это, прежде всего, исследование, призванное спровоцировать определенные действия против конкретных лиц. Хотя книга и будет доступна в электронном виде.

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