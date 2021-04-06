Не гриб, а вождь. Коммунисты запишут в «Черную книгу» всех обидчиков Ленина

По словам Сергея Малинковича, в исследование войдут все оскорбительные действия против советского вождя, начиная с 1991 года.

В России издадут «Черную книгу преступлений и оскорблений в адрес великого Ленина». В ней будут собраны воедино все случаи осквернения вождя мирового пролетариата, начиная с 1991 года, — от сноса памятников до нашумевшего телевизионного сюжета покойного музыканта-авангардиста Сергея Курехина «Ленин — гриб».

Главная цель исследования — выявить сотни лиц, ответственных за эти «преступления». После этого книгу передадут в распоряжение правоохранительных органов для проведения крупного и открытого судебного процесса.

Авторами инициативы стали «Коммунисты России». «Политика Сегодня» выяснила подробности у исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Нешуточные происшествия

Сносить советские монументы в России начали за год до распада СССР. За время перестройки на территории страны было уничтожено свыше 5 тысяч памятников, из которых больше всего «досталось» именно Владимиру Ленину. Если в 1991 году ему было установлено 18 тысяч монументов, то уже сегодня их насчитывается всего лишь 6 тысяч.

Первый случай с оскорблением памятника вождю произошел одним майским днем в 1991 году в райцентре Тверской области, рассказывает Малинкович. Тогда на центральной площади города Старица мужчина взорвал самодельную бомбу прямо у постамента. Кроме самого Ленина, никто не пострадал.

В дальнейшем самодельные взрывные устройства при уничтожении памятников Ульянову стали настоящим «мейнстримом». Так, например, в декабре 1993 года во Владикавказе в результате мощного взрыва упала и раскололась 4-метровая фигура Ленина.

Традиция сохранилась и в нулевых. День смеха 2009 года петербуржцам запомнился отнюдь нешуточным происшествием. Около четырех утра площадь возле Финляндского вокзала сотряс взрыв. Заложенное между ногами Владимира Ильича СВУ мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте образовало огромную дыру в его плаще. Виновника случившегося так и не нашли.

«Мы сейчас достигли важного этапа. Установили первый факт вандализма против памятника Ленину на территории СССР в Тверской области и последний — недавний демонтаж памятника Ленину в Белгороде. Там были массовые возмущения населения. Большой объем в книге займет все аналогичное, что происходит на Украине и других республиках», — объяснил Малинкович.

Год работы

Впрочем, установить конкретные личности спустя столько лет не так-то просто. Для этого «Коммунисты России» назначили в 78 регионах страны по одному ответственному человеку за сбор необходимых данных. При этом «преступлениями» будут считаться не только случаи демонтажа памятников, но и, например, оскорбительные публичные высказывания, объясняет собеседник издания.

«Сюда войдут призывы к перезахоронению и разрушению Мавзолея, в том числе, призывы Жириновского. Любые огульные обвинения в том, что Ленин был якобы шпионом, бездоказательные обвинения в его адрес, как личности, мол, он был болен венерическими заболеваниями. Или, например, изготовление торта в виде Ленина, утверждение хоть и покойного, но известного музыканта Курехина в том, что Ленин — гриб или Ленин — девочка. С одной стороны смешно, но сейчас молодежь не понимает, что шутка, а что — нет», — заявил коммунист.

Единственное, что принимается партией, так это здравая критика в адрес Ленина как политической фигуры. По словам Малинковича, разделять коммунистические взгляды или нет — дело каждого человека.

По оценкам специалистов, сбор сведений всех противоправных действий против советского вождя займет целый год. Готовое исследование в 700-800 страниц коммунисты планируют представить 22 апреля 2022 года на съезде партии в Москве.

«Мы планируем перевести книгу на иностранные языки, чтобы передать ее в распоряжение ООН и ЮНЕСКО. Последняя рассматривает такие случаи в контексте уничтожения культурного наследия. Один из наших специалистов сравнивает демонтаж памятников Ленина с акциями движения "Талибан" [запрещено в РФ] в Афганистане, когда они уничтожали следы древних культур. Мы надеемся, что ЮНЕСКО проявит интерес, потому что они неоднократно объявляли год Ленина», — не сомневается Малинкович.

Впрочем, особого интереса «Коммунисты России» ожидают и от правоохранительных органов, для которых данная книга может стать документальным подтверждением совершенных преступлений. По словам Малинковича, среди провинившихся есть многие, кто всячески пытается скрыть свою причастность к этому.

«Дальше пусть с ними правоохранительные органы работают, хотя мы знаем, что отношение к этому у них иногда спустя рукава. Но мы возмущены этими действиями, поэтому и назвали книгу “Черной”. Это обыкновенная практика — есть “Черная книга фашизма”, преступлений империализма. У нас такая», — объяснил собеседник агентства.

Малинкович подытожил, что будущее произведение не предназначено для коммерческого использования в обычных магазинах. Это, прежде всего, исследование, призванное спровоцировать определенные действия против конкретных лиц. Хотя книга и будет доступна в электронном виде.