Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:54   6 Апреля 2021
Политика

На Алтае обвиняемую в мошенничестве чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку

На Алтае обвиняемую в мошенничестве чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку

Чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку после ареста по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Штань занимала должность представителя губернатора в Алтайском краевом законодательном собрании. Сейчас следователи подозревают ее в мошенничестве на 14 миллионов рублей.

Глава региона Виктор Томенко отправил Штань в отставку. Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО зампреда Ставрополья Романа Петрашова. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы чиновник получил взятки в размере 130 миллионов рублей, передавал сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мошенничество #отставка #алтай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров