На Алтае обвиняемую в мошенничестве чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку

Чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку после ареста по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Чиновницу Стеллу Штань отправили в отставку после ареста по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Штань занимала должность представителя губернатора в Алтайском краевом законодательном собрании. Сейчас следователи подозревают ее в мошенничестве на 14 миллионов рублей.

Глава региона Виктор Томенко отправил Штань в отставку. Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО зампреда Ставрополья Романа Петрашова. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы чиновник получил взятки в размере 130 миллионов рублей, передавал сайт 360tv.ru.