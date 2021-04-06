Глава Мурманской области поприветствовал нового прокурора региона Паволина

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствовал нового прокурора Сергея Паволина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствовал нового прокурора Сергея Паволина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Церемония приветствия прошла в Мурманске 5 апреля. Глава области во время выступления отметил, что российское руководство уделяет большое внимание развитию Арктики.

"Мурманская область является форпостом России в Арктике, и, конечно, задачи, которые стоят перед органами власти, — очень значимые и серьезные", — сказал Чибис.

Федеральная служба государственной статистики сообщала, что Мурманская область заняла девятое место в рейтинге российских регионов с самой высокой средней зарплатой, сообщает сайт 360tv.ru.