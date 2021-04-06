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17:50   6 Апреля 2021
Политика

Глава Мурманской области поприветствовал нового прокурора региона Паволина

Глава Мурманской области поприветствовал нового прокурора региона Паволина

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствовал нового прокурора Сергея Паволина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Церемония приветствия прошла в Мурманске 5 апреля. Глава области во время выступления отметил, что российское руководство уделяет большое внимание развитию Арктики.

"Мурманская область является форпостом России в Арктике, и, конечно, задачи, которые стоят перед органами власти, — очень значимые и серьезные", — сказал Чибис.

Федеральная служба государственной статистики сообщала, что Мурманская область заняла девятое место в рейтинге российских регионов с самой высокой средней зарплатой, сообщает сайт 360tv.ru.

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#прокурор #чибис #Паволин

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