Диетолог назвала способ узнать о состоянии здоровья по окружности талии

Выявить риски развития инфаркта или инсульта, сахарного диабета и даже некоторых видов рака можно при помощи сантиметровой ленты, заявила Наталья Денисова.

Выявить риски развития инфаркта или инсульта, сахарного диабета и даже некоторых видов рака можно при помощи сантиметровой ленты, заявила Наталья Денисова.

Главным показателем является окружность талии. Она указывает на то, в каком состоянии находится здоровье всего организма. Так, у стройных людей ее диаметр измеряется в самом узком месте, а у более плотных их проводят на два см выше пупка.

Здоровым показателем является окружность талии не более 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Если обхваты составляют более 88 и 102 см, то присутствуют риски преждевременной смерти от сердечных болезней, а также повышается вероятность развития некоторых видов рака, объяснила медик в интервью "Аргументам и фактам".