Авария с грузовиком на уральской трассе унесла жизни трех человек

Лобовое столкновение с участием отечественной Lada и большегруза Hyundai произошло на трассе Кушва — Баранчинский под Екатеринбургом. Пассажиры легковушки скончались на месте.

Лобовое столкновение с участием отечественной Lada и большегруза Hyundai произошло на трассе Кушва — Баранчинский под Екатеринбургом. Пассажиры легковушки скончались на месте.

Следствием установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где двигался грузовик, сообщает портал 360tv.ru. В седане находились три человека: 28-летний водитель и два его 56-летних пассажира. Все трое от полученных травм скончались до приезда скорой.

Сотрудникам службы спасения пришлось деблокировать тела из смятого легкового автомобиля. Они были отправлены в морг для судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной версии следствия, водитель легковушки не учел погодные условия и скоростной режим на трассе. Также уточняется, что все погибшие использовали ремни безопасности. По факту ДТП проводится проверка.