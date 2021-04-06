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17:31   6 Апреля 2021
Происшествия

Московский охранник принес в школу "бомбу", чтобы стать героем

Московский охранник принес в школу "бомбу", чтобы стать героем

Охранник "заминировал" школу ради вознаграждения и стал фигурантом уголовного дела. Против мужчины заведено дело о ложном доносе о теракте.

Сторож школы решил прославиться необычным способом. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в одном из учебных заведений. Мужчина принес на работу муляж взрывного устройства и заявил о нем в полицию в надежде получить поощрение от руководства. Однако в итоге стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как полицейские разоблачили охранника, не сообщается. Сам задержанный силовиками мужчина рассказал, что мечтал о благодарности со стороны ЧОПа и признал, что пошел на инсценировку необдуманно. Выходка может обернуться для охранника тюремным сроком от трех до пяти лет.

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#полиция #охранник #минер

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