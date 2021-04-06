Кедми ответил Германии и Франции на слова о «сдержанности» на Донбассе

Политолог обратил внимание, что европейские страны занимаются пропагандой, направленной против России.

Несколько дней назад Франция и Германия высказали обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Главы МИД Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас призвали Россию и Украину к сдержанности, а также заявили, что «пристально следят» за событиями в ДНР и ЛНР.

Израильский политолог, бывший шеф спецслужбы «Натив» Яков Кедми подчеркнул, что европейские страны больше всего уделяют внимание передвижениям российских войск. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт назвал это проявлением необъективности и предвзятости.

«Здесь идет пропаганда французских и немецких властей. Если расшифровать то, что они сказали: "мы внимательно следим". Ну, и следите. Они не заявили ни о какой поддержке, ни о каких действиях, ни о чем. Они не заявили об осуждении России, они не выступили с требованиями. То, что они необъективны, это объективная реальность. Циничная необъективность западной пропаганды. Не больше», — обратил внимание Кедми.

Политолог добавил, что никакого практического влияния на ситуацию Германия и Франция оказывать не могут.