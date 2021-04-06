Незнание этикета стало причиной конфуза украинской делегации в Катаре

Члены украинской делегации, которая во главе с президентом страны Владимиром Зеленским посетил накануне Катар, допустили грубое нарушение этикета, продемонстрировав тем самым невежество и необразованность.

Члены украинской делегации, которая во главе с президентом страны Владимиром Зеленским посетил накануне Катар, допустили грубое нарушение этикета, продемонстрировав тем самым невежество и необразованность.

Об этом во вторник, 6 апреля, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается, во время официальной встречи Владимира Зеленского с руководством Катара глава Офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позах «нога на ногу», проявив тем самым неуважение к принимающей стороне.

Как объяснил журналистам дипломат и эксперт по арабским странам Андрей Романюк, ноги, по арабской традиции, считаются нечистыми и поэтому нельзя сидеть так, чтобы была видна подошва обуви.

«То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», — подчеркнул Романюк.

Еще одно нарушение этикета и обычаев Катара допустила девушка из состава украинской делегации, которая была одета в неподобающий случаю наряд, открывающий колени. В арабских странах, объяснил дипломат, женщины должны быть одеты либо в юбку-макси, либо в крайнем случае в брючный костюм.

Читатели снисходительно прокомментировали сообщение о позоре украинской делегации в Катаре, отметив, что и не ждали ничего другого.

«Книжки надо читать! И учиться! И службу протокола иметь грамотную! А в Instagram и Facebooke про протокол и особенности ничего не написано!» «Посади украинца за стол — он и ноги на стол» «У них в принципе нет образования. Никакого». – пишут интернет-пользователи.

Интересно отметить, что фотография, с Ермаком и Кулебой, сидящими нога на ногу на встрече лидеров Украины и Катара, изначально было опубликована на официальном сайте Владимира Зеленского. Но после того, как на представителей Украины обрушился шквал критики за незнание этикета арабских стран, снимок с сайта удалили.