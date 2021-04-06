Три человека погибли в результате стрельбы возле ТЦ в штате Мэриленд

Стражи правопорядка выясняют, что стало причиной перестрелки, которая произошла возле супермаркета в городе Фредерик.

Стражи правопорядка выясняют, что стало причиной перестрелки, которая произошла возле супермаркета в городе Фредерик.

В результате стрельбы возле ТЦ в городе Фредерик, штат Мэриленд, погибли два человека, а также был застрелен подозреваемый в инициировании беспорядков, об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.

На место происшествия приехал отряд спецназа. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой в ближайшее время оставаться дома. Место ЧП оцепили. Обстоятельства случившегося уточняются.

Очевидцы произошедшего засняли инцидент на камеры мобильных телефонов и выложили в Сеть.