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17:24   6 Апреля 2021
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы возле ТЦ в штате Мэриленд

Три человека погибли в результате стрельбы возле ТЦ в штате Мэриленд

Стражи правопорядка выясняют, что стало причиной перестрелки, которая произошла возле супермаркета в городе Фредерик.

В результате стрельбы возле ТЦ в городе Фредерик, штат Мэриленд, погибли два человека, а также был застрелен подозреваемый в инициировании беспорядков, об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.

На место происшествия приехал отряд спецназа. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой в ближайшее время оставаться дома. Место ЧП оцепили. Обстоятельства случившегося уточняются.

Очевидцы произошедшего засняли инцидент на камеры мобильных телефонов и выложили в Сеть.

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#сша #стрельба #чп #тц

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