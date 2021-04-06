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17:45   6 Апреля 2021
Россия

Российским призывникам могут предоставить право на «ипотечные каникулы»

Российским призывникам могут предоставить право на «ипотечные каникулы»

Военнослужащие по призыву смогут обращаться в банки с требованием об отсрочке по потребительским и ипотечным кредитам, а также об уменьшении размера платежей, в случае, если Госдума примет соответствующий законопроект окончательно. Во вторник, 6 апреля, закон прошел первое чтение на планерном заседании.

Планируется, что призывник сам сможет определить дату начала и продолжительность кредитных каникул. Однако максимальный период отсрочки по платежам не должен превышать срок военной службы по призыву, увеличенный на три месяца.

Кроме того, законопроект подразумевает распространение «ипотечных каникул» на курсантов военных училищ и вузов. В этом случае льготный период продлится до заключения военного контракта.

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#россия #армия #политика #общество #кредитные каникулы

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