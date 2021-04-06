Главный нефролог Петербурга чистосердечно признался в убийстве жены

Петербургский врач Александр Земченков спустя 11 лет признался, что расправился с супругой. По его словам, все произошло случайно.

Петербургский врач Александр Земченков спустя 11 лет признался, что расправился с супругой. По его словам, все произошло случайно.

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, которого полиция задержала по обвинению в убийстве возлюбленной в 2010 году, дал показания. Он чистосердечно признался в убийстве по неосторожности, сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян.

Следствие считает, что мотивом преступления могла стать измена подозреваемого. Медик тайно состоял в отношениях с другой женщиной.

Жена Земченкова бесследно исчезла 23 февраля 2010 года. Она ушла на работу, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Добиться возобновления расследования дела смог отец погибшей. Он пришел на прием к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в 2020 году в надежде установить причины исчезновения дочери. Председатель ведомства взял ситуацию под личный контроль.