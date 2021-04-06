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17:08   6 Апреля 2021
Политика

Публике "зашел" контент Леонида Волкова без его участия

Публике "зашел" контент Леонида Волкова без его участия

Менеджер штабов "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Леонид Волков оказался неинтересен зрителям. Об этом говорят показатели просмотров его канала в Сети.

Оказалось, что выпуски "Волков по Воскресеньям" имеют низкие рейтинги. Более того, выявилась любопытная тенденция: публике "зашли" стримы Волкова без самого Волкова.

В частности, один из эфиров на канале Леонида Волкова провела другая сотрудница ФБК — Мария Певчих. Этот стрим набрал больше просмотров, чем ролики с "основателем" канала, пишет "ПолитЭксперт". Впрочем, низкая популярность легко объясняется тем, что соратники блогера Алексея Навального практически не интересуют россиян, а Волков так не смог набрать много подписчиков, потому что приглашал в выпуски экономистов, малоизвестных политиков и урбанистов.

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#навальный #волков #фбк

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