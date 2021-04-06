Катасонов рассказал о международных интригах при скупке золота из РФ

По словам эксперта, Китай скрывает истинные объемы производства золота.

В области золотого экспорта России важную роль играют Великобритания и Швейцария, однако это не единственные страны, которые интересуют ценным металлом. Экономист Валентин Катасонов в беседе с изданием «Экономика Сегодня» допустил, что государства являются депозитарными или транзитными, а реальный покупатель находится восточнее.

Речь может идти о Китае, убежден специалист. Пекин скрывает официальную статистику, однако экспертное сообщество убеждено, что «Поднебесная» является крупнейшим в мире импортером и производителем золота. Страна ведет «тонкую игру» со структурами семьи Ротшильдов, а последние пытаются взять реванш за крах золотодолларового стандарта.

«Они [Ротшильды] захотят в каком-то виде взять реванш. Для этого они могут использовать то же самое золото. Сегодня его стоимость падает, и это для них ветер в паруса, потому что они активно его скупают. Думаю, что конечными бенефициарами являются Ротшильды и связанные с ними группы. А наши олигархи могут быть использованы как мальчики на побегушках. Да, они могут быть покупателями российского золота в том же Лондоне, но в конечном счете оно все равно перейдет на баланс Ротшильдов», — отметил экономист.

Чтобы понять, что Китай пытается скрыть истинное положение дел, достаточно взглянуть на официальную статистику. Пекин утверждает, что золота у него меньше, чем у России (примерно 2 тысячи тонн, у России – 2,3 тысячи). Примечательно, что при таких объемах страна ежегодно производит около 500 тонн золота, а импорт превышает эту цифру примерно в два раза.