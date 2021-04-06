Белоруссию могут пустить на Евровидение в качестве музыкальных гостей

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" альтернативный вариант выступления соотечественников.

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" альтернативный вариант выступления соотечественников.

Организаторы Евровидения ранее не допустили белорусскую группу "Галасы ЗМеста" к участию из-за их песни "Я научу тебя". Оргкомитет посчитал, что выступление артистов носило политизированный характер и могло "повредить репутации конкурса". У музыкантов не получилось пройти отбор даже с новой песней. Тогда Белорусский фонд культурной солидарности предложил пустить Белоруссию на конкурс в качестве гостей.

"Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье Евровидения, выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", — говорится в открытом сообщении фонда.

Организация предложила допустить белорусских гостей с песней Love shine a light. Эта композиция уже звучала на конкурсе в 1997 году. Тогда она принесла победу Великобритании.