Министр иностранных дел РФ прибыл в Пакистан для переговоров с руководством страны

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат прилетел в Исламабад из Нью-Дели. Руководителя внешнеполитического ведомства встретил пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши.

Лавров не был в Пакистане с 2012 года. Отмечается, что российский дипломат 7 апреля планирует провести переговоры с военными и политическими руководителями Пакистана.