16:38 6 Апреля 2021Политика
Министр иностранных дел РФ прибыл в Пакистан для переговоров с руководством страны
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Российский дипломат прилетел в Исламабад из Нью-Дели. Руководителя внешнеполитического ведомства встретил пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши.
Лавров не был в Пакистане с 2012 года. Отмечается, что российский дипломат 7 апреля планирует провести переговоры с военными и политическими руководителями Пакистана.