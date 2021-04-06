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16:38   6 Апреля 2021
Политика

Министр иностранных дел РФ прибыл в Пакистан для переговоров с руководством страны

Министр иностранных дел РФ прибыл в Пакистан для переговоров с руководством страны

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат прилетел в Исламабад из Нью-Дели. Руководителя внешнеполитического ведомства встретил пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши.

Лавров не был в Пакистане с 2012 года. Отмечается, что российский дипломат 7 апреля планирует провести переговоры с военными и политическими руководителями Пакистана.

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#россия #лавров #пакистан

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