Киев жаждет поддержки Вашингтона, но пока Белый дом не готов оказывать материальную поддержку Владимиру Зеленскому.

За последние полтора месяца вооруженный конфликт на Донбассе обострился, и ответственность за это несут украинские власти. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал бывший шеф спецслужбы «Натив», израильский политолог Яков Кедми. По его словам, Киев занялся эскалацией конфликта ради поддержки со стороны западных стран.

«Сама эскалация была нужна, чтобы привлечь общественное внимание к напряженной обстановке. А напрягалась она из-за перебросок войск, воинственных заявлений и нарушений режима прекращения огня. <…> Но полноценного военного наступления со стороны Украины ждать не стоит, потому что они знают: тем самым они только ухудшат свое положение. Если только один из местных отморозков не потеряет голову и не сделает что-то из ряда вон выходящее», — объяснил Кедми.

По мнению специалиста, Киев пытается лишний раз привлечь внимание американского президента Джозефа Байдена. Один раз сделать это уже получилось: не так давно Байден и президент Зеленский говорили по телефону. В ходе разговора глава Белого дома выразил поддержку украинскому коллеге, а также заявил, что поддерживает все происходящие в стране «реформы».

«Но пока ни у кого из тех, кто инициировали эскалацию конфликта на Донбассе, нет реальных сил что-то сделать. Поддержки со стороны США не будет, за исключением одобрительной риторики. Никакой военной помощи Украине не будет. На этих условиях ни один разумный человек не решится на конкретные военные действия», — подытожил израильский эксперт.

Справка ПС

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».