Киев очевидно готовит вооруженную провокацию против России, на это указывает перемещение украинской военной техники и боевой силы на Восток.

Киев очевидно готовит вооруженную провокацию против России, на это указывает перемещение украинской военной техники и боевой силы на Восток.

Такое мнение в комментарии телеканалу «Царьград» высказал военкор Юрий Котенок, который напомнил, что киевские власти, также как в свое время президент Грузии Михаил Саакашвили, рассчитывают, что в случае военного конфликта с Россией будут поддержаны Соединенными Штатами Америки.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал тревогу из-за «возросшей военной активности РФ на границе с Украиной», напомнил военный эксперт. Однако, по его словам, есть многочисленные свидетельства переброски американской военной техники на украинскую территорию явно свидетельствуют о том, что это Киев готовится к вооруженной провокации.

«Украина подтягивает в район зоны боевых действий в Донбассе живую силу, технику и вооружение. Они пытаются маскировать некоторые действия, но логистику такого масштаба уже не скроешь», — подчеркнул военкор.

В том, что касается поддержки извне, на которую рассчитывает киевский режим, то действительно отмечается, что авиасообщение между американскими военными базами, размещенными на территории самих США и Европы, стало более частым. Кроме того, используется и военный коридор с Турцией.

«Все это вызывает тревожные ассоциации, но я хочу сказать, что здесь основной упор Киева делается на заявление (президента США Джо) Байдена, который по телефону поддержал (украинского президента Владимира) Зеленского. Мы помним, что обещалось безумному Саакашвили, который совершил провокацию в Цхинвале. И что на самом деле из этого вышло», — добавил журналист.

Вся эта ситуация, по словам Юрия Котенка, заставляет Европу сильно нервничать, так как провокация Украины нацелена на то, чтобы помешать завершению российско-немецкого проекта «Северный поток – 2». И Германия, инвестировавшая в этот газопровод большие средства, заинтересованная в получении российского газа, против того, чтобы украинский сценарий был реализован.

Таким образом, заключил военкор, за самоубийственными шагами Киева Европа наблюдает, затаив дыхание.