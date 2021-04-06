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16:31   6 Апреля 2021
Происшествия

Спецназ обезвредил украинских солдат после стрельбы в поезде

Спецназ обезвредил украинских солдат после стрельбы в поезде

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в отношении двух военнослужащих. Бойцы ВСУ устроили стрельбу из табельного оружия.

По данным пресс-службы "Украинских железных дорог", инцидент произошел в поезде, который ехал из Киева в Новоалексеевку. Работники железнодорожного транспорта оперативно известили о случившемся сотрудников силовых структур. На станции Красноград в вагон зашли спецназовцы и быстро обезвредили стрелков.

Кроме того, злоумышленники своей выходкой сорвали график движения поезда. Задержка составила около шести часов. Железнодорожники предпринимают усилия, чтобы минимизировать время отставания.

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#украина #стрельба #спецназ

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