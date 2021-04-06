Годовой отчет Правительства РФ в Госдуме перенесен на 12 мая

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе РФ состоится 12 мая. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании 6 апреля.

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе РФ состоится 12 мая. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании 6 апреля.

Ранее отчет был запланирован на 21 апреля. Однако на это дату назначили послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. В связи с этим правительство обратилось к парламентариям с просьбой перенести отчет на более позднюю дату.