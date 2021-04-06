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16:14   6 Апреля 2021
Происшествия

Неизвестный столкнул мужчину на рельсы после избиения в московском метро

Неизвестный столкнул мужчину на рельсы после избиения в московском метро

Инцидент, чуть не закончившийся трагедией, произошел на станции метро "Сокольники" в Москве. Злоумышленник избил и столкнул на рельсы молодого человека.

Обидчик сам спровоцировал конфликт и в ходе драки нанес потерпевшему несколько ударов, сообщили в пресс-службе МВД России. К счастью, сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине выбраться на платформу до прибытия на станцию поезда.

Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция. Следователи возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Теперь агрессору грозит до двух лет лишения свободы.

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#драка #метро #полиция

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