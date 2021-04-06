Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не будет представлен на кинопремии "Белый слон"

Российский режиссер Андрей Кончаловский попросил снять картину "Дорогие товарищи!" с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Российский режиссер Андрей Кончаловский попросил снять картину "Дорогие товарищи!" с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Андрей Кончаловский направил открытое письмо организаторам престижной кинопремии "Белый слон". Режиссер попросил снять его фильм "Дорогие товарищи!" с номинации, о чем сообщил многочисленным подписчикам на странице в Instagram. Он констатировал, что в этом году у премии появился политический подтекст. Кончаловский указал на включение в программу проекта фильма блогера Алексея Навального.

"Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества", — заметил известный режиссер.

Кончаловский признался, что ему было непросто принять "нелегкое для себя решение". Ранее стало известно, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов принял решение о выводе организации из списка учредителей премии. Это произошло после включения работы Навального в номинацию "Событие года".