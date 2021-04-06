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15:55   6 Апреля 2021
Общество

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не будет представлен на кинопремии "Белый слон"

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не будет представлен на кинопремии "Белый слон"

Российский режиссер Андрей Кончаловский попросил снять картину "Дорогие товарищи!" с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон".

Андрей Кончаловский направил открытое письмо организаторам престижной кинопремии "Белый слон". Режиссер попросил снять его фильм "Дорогие товарищи!" с номинации, о чем сообщил многочисленным подписчикам на странице в Instagram. Он констатировал, что в этом году у премии появился политический подтекст. Кончаловский указал на включение в программу проекта фильма блогера Алексея Навального.

"Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества", — заметил известный режиссер.

Кончаловский признался, что ему было непросто принять "нелегкое для себя решение". Ранее стало известно, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов принял решение о выводе организации из списка учредителей премии. Это произошло после включения работы Навального в номинацию "Событие года".

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#кончаловский #номинация #дорогие товарищи #белый слон

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