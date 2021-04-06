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15:45   6 Апреля 2021
Происшествия

Движение по Суэцкому каналу восстановлено после еще одного ЧП с кораблями

Движение по Суэцкому каналу восстановлено после еще одного ЧП с кораблями

Представитель управления водной магистрали Египта сообщил, что судна стали курсировать по Суэцкому каналу, движение по которому было остановлено после нового ЧП.

По предварительным данным, движение по водной артерии было затруднено из-за технических неполадок на корабле Rumford. В результате происшествия он остановился на некоторое время, но вскоре судно тронулось с места. В регионе также встал нефтяной танкер Minerva Nike, принадлежащий греческой компании. Ему на помощь пришли два буксира, передают СМИ.

Ранее в канале застрял контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров. Он перекрыл магистраль на несколько дней, образовав очередь в несколько сотен кораблей.

 

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#корабль #чп #суэцкий канал

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