Немецкие врачи назвали три симптома рака простаты, при которых нужно срочно идти к врачу

Три неочевидных симптома могут помочь своевременно выявить рак простаты и не допустить осложнений при этом заболевании, сообщили немецкие медики.

Три неочевидных симптома могут помочь своевременно выявить рак простаты и не допустить осложнений при этом заболевании, сообщили немецкие медики.

Без надлежащего обследования данный вид онкологии крайне сложно диагностировать. Дело в том, что он не вызывает явных предупреждающих симптомов. По мнению немецких экспертов, на рак простаты могут указывать три признака.

Внезапное изменение цвета мочи или семенной жидкости, а также появление в ней крови сигнализируют о наличии воспаления или инфекции в организме. Кроме того данный симптом может указывать на наличие опухоли.

Не менее важным признаком развития рака простаты, по данным экспертов, являются внезапные проблемы с мочеиспусканием. Дело в том, что простата расположена ниже мочевого пузыря, что может вызвать ряд изменений в мочеиспускании.

Последним симптомом данного вида онкологии является эректильная дисфункция. К ней относятся такие факторы, как боль при эрекции, а также при половом акте. По мнению медиков, такое бывает тогда, когда опухоль распространяется далеко за пределы органа, сообщили в Немецкой информационной службе по раку.