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16:14   6 Апреля 2021
Россия

Правительство РФ продлит упрощенный порядок предоставления услуг до конца года

Правительство РФ продлит упрощенный порядок предоставления услуг до конца года

Правительство РФ установило особый порядок получения государственных и муниципальных услуг до конца 2021 года.

Речь идет о наиболее востребованных социальных услугах среди россиян, которые предоставляются упрощенным способом, в том числе дистанционно.

«В числе таких – оформление пенсий и различных пособий, компенсационных выплат для неработающих граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации», — говорится в документе.

Кроме того, согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустин постановлению, Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования также смогут вводить упрощенные правила идентификации заявителей.

Глава кабмина убежден в том, что такой формат предоставления услуг необходимо продлить до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется и пандемия окончательно не отступит.

Впрочем, Мишустин объяснил, что упрощенный порядок получения социальных услуг может остаться и после окончания пандемии коронавируса.

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