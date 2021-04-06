Правительство РФ продлит упрощенный порядок предоставления услуг до конца года

Самые востребованные услуги среди россиян будут доступны в дистанционном формате. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство РФ установило особый порядок получения государственных и муниципальных услуг до конца 2021 года.

Речь идет о наиболее востребованных социальных услугах среди россиян, которые предоставляются упрощенным способом, в том числе дистанционно.

«В числе таких – оформление пенсий и различных пособий, компенсационных выплат для неработающих граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации», — говорится в документе.

Кроме того, согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустин постановлению, Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования также смогут вводить упрощенные правила идентификации заявителей.

Глава кабмина убежден в том, что такой формат предоставления услуг необходимо продлить до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется и пандемия окончательно не отступит.

Впрочем, Мишустин объяснил, что упрощенный порядок получения социальных услуг может остаться и после окончания пандемии коронавируса.