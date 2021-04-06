МВФ даст Нигеру денег на борьбу с пандемией коронавируса

МВФ считает, что увеличение количества людей, проживающих в Нигере за чертой бедности, спровоцировано именно новой коронавирусной инфекцией.

В Международном валютном фонде заявили, что выдадут Нигеру и 27 другим бедным странам средства из специального трастового фонда на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Специалисты объяснили, что коронавирус может еще больше усилить разрыв между развивающимися и развитыми государствами, чего фонд пытается не допустить, сообщает издание Liga.net. Также в МВФ не исключили оказания помощи этим странам и после преодоления пандемии, но пока окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Это уже третий целевой транш помощи от МВФ. В прошлом году, после начала пандемии, фонд освободил на 6 месяцев от уплаты по долгам 25 беднейших государств. Такую поддержку представители организации объясняют тем, что совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах существенно падает. Это, по их подсчетам, может привести к тому, что в ближайшем будущем за чертой крайней бедности окажутся более 90 млн человек.

Передовые европейские и азиатские страны уже пообещали предоставить в Трастовый фонд 774 миллиона долларов. Также и директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Евросоюз тоже должен сделать общий взнос в размере 183 миллиона евро.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывал покончить с капитализмом, городские власти Сиэтла предложили стать гендиректором в региональном управлении по делам бездомных с зарплатой $11 тысяч.