США отправили на «свалку» самолеты для наблюдения за Россией

Разведывательные самолеты, на которых ВВС США летали над Россией в рамках ДОН, отправляются на стоянку техники в штате Аризона.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты по указу тогдашнего президента Дональда Трампа покинули Договор по открытому небу (ДОН) — соглашение, которое разрешает странам-подписантам летать над территориями друг друга и открыто собирать данные о военных силах. Через несколько месяцев к власти в стране пришел Джозеф Байден, который сразу принялся отменять постановления своего предшественника.

Новый президент прославился своими демократическими воззрениями и мировая общественность заговорила о возвращении американцев в ДОН. Однако теперь становится ясно, что Вашингтон не торопится «открывать» небо для других государств. 6 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о ликвидации самолетов, которые США использовали в рамках договора для разведывательных полетов над Россией.

Сам факт такой «зачистки» говорит о том, что Америка не планирует возвращаться в ДОН, а президент Джо Байден дистанцируется от темы, которую не раз затрагивал во время президентской гонки 2020 года.

«ВВС США решили отказаться от самолетов, которые использовались в течение почти 30 лет для выполнения мониторинговых полетов над Россией. Этот шаг вызывает серьезное беспокойство о том, планирует ли президент Байден присоединиться к договору [по открытому небу], который может положить конец новой холодной войне [между РФ и США]», — пишет WSJ.

Когда в ноябре прошлого года республиканец Трамп и демократ Байден бились за доверие потенциальных избирателей в преддверии выборов, последний предпочел встать на сторону общественности и публично пожурил оппонента за желание выйти из ДОН. Тогда его позицию поддержала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

С момента вступления в должность Джо Байден отменил несколько десятков законопроектов и указов, авторство которых принадлежит Трампу, но в части Договора по открытому небу риторика Вашингтона так и не поменялась. Теперь США готовы избавиться от двух самолетов OC-135B, обслуживание которых обходится американским ВВС слишком дорого. Их отправят на свалку авиационной техники в штате Аризона, сообщает WSJ.

Авиабаза ВВС США «Девис-Монтен», на территории которой находится эта свалка, имеет мало общего с «кладбищем самолетов». Скорее, это огромная стоянка, на которой американские истребители и бомбардировщики ждут своего часа, рассуждает военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В истории страны уже есть самолет, который благополучно вернулся в строй после «отдыха» на «Девис-Монтен».

«Похожая история была в свое время с "Ночным ястребом" Lockheed F-117. Его использовали при налетах на Югославию в 1999 году. Тогда под Буджановцами югославским ПВО удалось сбить один из них, и в Пентагоне решили списать всю серию этих "стелсов", не оправдавших ожидания. Но спустя несколько десятков лет эти самолеты начали замечать на Ближнем Востоке, на учениях в США и так далее. То есть их просто расконсервировали», — объяснил специалист.

Похожая судьба может ждать и разведывательные самолеты OC-135B. Впрочем, представители Белого дома все же оставили призрачную надежду на то, что Америка вновь станет страной-подписантом ДОН. Неназванный чиновник рассказал газете, что Джо Байден еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

«Мы примем решение в должное время, и это решение не связано с ранее запланированными мероприятиями, касающимися стареющего оборудования», — рассказал собеседник WSJ.

Юрий Кнутов усомнился, что Соединенные Штаты перейдут от риторики к действиям в вопросе возвращения в Договор по открытому небу. Процесс уже запущен: в январе этого года выход из соглашения инициировала Россия. После такого Вашингтон едва ли пойдет навстречу и «откроет» небо для разведывательных самолетов других стран.

«Американцы не очень горят желанием возвращаться в ДОН, потому что есть ряд районов, куда они не хотят нас пускать. Этот договор крайне важен, потому что космические спутники легко можно обмануть, а вот разведывательный самолет обмануть трудно. Но у Пентагона на первых местах программа гиперзвуковых ракет, космическое вооружение, все это требует испытаний на полигонах, а членство в ДОН делает невозможным секретные испытания. Поэтому Америка не будет возвращаться в соглашение», — резюмировал Кнутов.

Из Договора по открытому небу США вышли вопреки просьбам отставных генералов НАТО, которые написали письмо экс-госсекретарю Майку Помпео и бывшему министру обороны страны Марку Эсперу. О том, что именно требовали военнослужащие, и какие претензии к России по ДОН были у США, «Политика Сегодня» писала ранее.