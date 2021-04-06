Суд отложил заседание по делу о демонтаже установленных Олесей Малибу видеокамер

Скандальная модель пришла на заседание в Таганский суд Москвы. Она намерена бороться до конца с соседями, которые выступают против камер в подъезде, установленных по ее инициативе.

Скандальная модель пришла на заседание в Таганский суд Москвы. Она намерена бороться до конца с соседями, которые выступают против камер в подъезде, установленных по ее инициативе.

Таганский районный суд перенес заседание по делу о демонтаже камер видеонаблюдения, установленных в подъезде моделью Олесей Малибу, на 20 апреля.

Напомним, светская львица установила в своем подъезде камеры слежения. Так она намерена защитить себя от назойливых поклонников, один из которых напал на нее и едва не задушил, сообщал ФАН. Однако с таким решением не согласились соседи фотомодели. Они против того, чтобы их жизнь снимали на камеру.

Олеся Малибу сегодня заявилась в Таганский суд Москвы прямо в халате. Она решила официально выяснить отношения с жильцами дома.