Шойгу объявил о начале масштабной проверки боеготовности армии во всех военных округах

Масштабная контрольная проверка Вооруженных сил РФ стартовала во всех российских военных округах. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Масштабная контрольная проверка Вооруженных сил РФ стартовала во всех российских военных округах. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, в рамках проверки состоятся более 4 тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — сказал Шойгу.

Глава ведомтсва также добавил, что ранее внезапная проверка показала, что способность вооруженных сил решать поставленные задачи не снизилась. По его словам, практика таких проверок будет продолжена.