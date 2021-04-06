Марков: заявлением по Донбассу Франция и Германия де факто поддержали войну
Такое мнение на личной странице в социальной сети Facebook высказал политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя заявление, опубликованное Украиной министерствами иностранных дел Франции и Германии.
Данное заявление было посвящено обострению вооруженного конфликта в Донбассе и в нем стороны, пусть и в мягкой форме, возложили вину за эскалацию на Россию.
«И никак не осудили агрессивность киевского режима. Тем самым встали на сторону киевского режима. Тем самым упустили возможность приостановить агрессора», — подчеркивает Марков.
Таким образом, по словам эксперта, в условиях очевидно приближающейся войны Германия и Франция отказались от роли нейтральных посредников и фактически сами поддержали начало скорой войны.
«Безумцы», - лаконично заключил политолог.
Напомним, ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров обратился к своим коллегам во внешнеполитических ведомствах Франции и Германии с призывом безотлагательно «привести в чувство» украинские власти в связи с обострением военного конфликта в Донбассе.