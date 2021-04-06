Марков: заявлением по Донбассу Франция и Германия де факто поддержали войну

Западные гаранты Минских соглашений Германия и Франция в очередной раз встали на сторону Киева и упустили возможность остановить агрессора, разжигающего войну в Донбассе.

Такое мнение на личной странице в социальной сети Facebook высказал политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя заявление, опубликованное Украиной министерствами иностранных дел Франции и Германии.

Данное заявление было посвящено обострению вооруженного конфликта в Донбассе и в нем стороны, пусть и в мягкой форме, возложили вину за эскалацию на Россию.

«И никак не осудили агрессивность киевского режима. Тем самым встали на сторону киевского режима. Тем самым упустили возможность приостановить агрессора», — подчеркивает Марков.

Таким образом, по словам эксперта, в условиях очевидно приближающейся войны Германия и Франция отказались от роли нейтральных посредников и фактически сами поддержали начало скорой войны.

«Безумцы», - лаконично заключил политолог.

Напомним, ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров обратился к своим коллегам во внешнеполитических ведомствах Франции и Германии с призывом безотлагательно «привести в чувство» украинские власти в связи с обострением военного конфликта в Донбассе.