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15:11   6 Апреля 2021
Общество

Названы самые частые симптомы цистита у мужчин

Названы самые частые симптомы цистита у мужчин

Мужчины переносят цистит хуже, чем женщины. Плохое самочувствие во время воспаления мочевого пузыря объясняется физиологическими особенностями.

Заболевание возникает, в большинстве случаев, из-за увеличения простаты, опухоли мочевого пузыря, сужения уретры, неврологических нарушений. Наиболее частыми симптомами мужского цистита считаются: частое желание сходить в туалет, болезненные ощущения, кровь в моче, неприятный запах урины, а также изменение ее цвета на более темный.

При появлении первых признаков болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В качестве профилактики недуга следует пить как можно больше жидкости, не сидеть на холодных поверхностях и с вниманием относиться к интимной гигиене.

Факт того, что когда человек мерзнет, его иммунная система ослабевает из-за чего происходит развитие воспалений в органах малого таза, озвучил уролог-андролог Гусейин Садыков. В таких условиях у мужчин могут появиться такие проблемы как простатит и проблемы с органами мошонки, сообщает 360tv.ru.

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#мужчины #симптомы #цистит

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