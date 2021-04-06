Названы самые частые симптомы цистита у мужчин

Мужчины переносят цистит хуже, чем женщины. Плохое самочувствие во время воспаления мочевого пузыря объясняется физиологическими особенностями.

Мужчины переносят цистит хуже, чем женщины. Плохое самочувствие во время воспаления мочевого пузыря объясняется физиологическими особенностями.

Заболевание возникает, в большинстве случаев, из-за увеличения простаты, опухоли мочевого пузыря, сужения уретры, неврологических нарушений. Наиболее частыми симптомами мужского цистита считаются: частое желание сходить в туалет, болезненные ощущения, кровь в моче, неприятный запах урины, а также изменение ее цвета на более темный.

При появлении первых признаков болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В качестве профилактики недуга следует пить как можно больше жидкости, не сидеть на холодных поверхностях и с вниманием относиться к интимной гигиене.

Факт того, что когда человек мерзнет, его иммунная система ослабевает из-за чего происходит развитие воспалений в органах малого таза, озвучил уролог-андролог Гусейин Садыков. В таких условиях у мужчин могут появиться такие проблемы как простатит и проблемы с органами мошонки, сообщает 360tv.ru.