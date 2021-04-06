Названы самые частые симптомы цистита у мужчин
Мужчины переносят цистит хуже, чем женщины. Плохое самочувствие во время воспаления мочевого пузыря объясняется физиологическими особенностями.
Заболевание возникает, в большинстве случаев, из-за увеличения простаты, опухоли мочевого пузыря, сужения уретры, неврологических нарушений. Наиболее частыми симптомами мужского цистита считаются: частое желание сходить в туалет, болезненные ощущения, кровь в моче, неприятный запах урины, а также изменение ее цвета на более темный.
При появлении первых признаков болезни необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В качестве профилактики недуга следует пить как можно больше жидкости, не сидеть на холодных поверхностях и с вниманием относиться к интимной гигиене.
Факт того, что когда человек мерзнет, его иммунная система ослабевает из-за чего происходит развитие воспалений в органах малого таза, озвучил уролог-андролог Гусейин Садыков. В таких условиях у мужчин могут появиться такие проблемы как простатит и проблемы с органами мошонки, сообщает 360tv.ru.