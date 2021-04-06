Одна из жертв скопинского маньяка добилась госзащиты

Екатерина Мартынова сообщила, что после интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым она стала чувствовать себя в опасности.

Екатерина Мартынова сообщила, что после интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым она стала чувствовать себя в опасности.

Тогда девушка решила подать в СК заявление на открытие нового уголовного дела. Заявление на предоставление госзащиты у Мартыновой приняли и одобрили. По жертвы маньяка, теперь она и ее семья находятся в безопасности.

"Не переживаем за то, что с ним можно как-то встретиться, что он может что-то мне причинить. Для меня было важно не думать о том, сможет он мне что-то сделать или не сможет", — отмечает жертва маньяка в интервью сайту 360tv.ru.

Екатерина Мартынова рассказала, что у нее в приоритете было получение госзащиты. Теперь чувство защищенности от государства придает ей уверенности. Девушка также назвала штраф Мохова на 1200 рублей за нарушение надзора "смешной суммой".

Во вторник должно было состояться заседание суда по рассмотрению возможных новых ограничений административного надзора, но скопинский маньяк на него не пришел.